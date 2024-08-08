«Ничего не знали»: свидетели - о деле наркодиллерского ОПГ в тульской области

7 августа в Тульском областном суде состоялось второе заседание по уголовному делу в отношении преступного сообщества из 15 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств.
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