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Тульские новости

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«Ничего не знали»: свидетели - о деле наркодиллерского ОПГ в тульской области

«Ничего не знали»: свидетели - о деле наркодиллерского ОПГ в тульской области

7 августа в Тульском областном суде состоялось второе заседание по уголовному делу в отношении преступного сообщества из 15 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств.

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