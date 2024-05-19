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Глава МИД России Лавров призвал власти Украины «признать реалии на земле»

Глава МИД России Лавров призвал власти Украины «признать реалии на земле»

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал украинские власти «признать реалии на земле».

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