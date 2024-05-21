В Минздраве РФ предложили внести обезболивающее «Тапентадол» в перечень наркотиков

Препарат используется при острых и хронических болевых синдромах.Министерство здравоохранения России предлагает внести в список наркотических веществ обезболивающее «Тапентадол», которое применяют при острых и хронических болевых синдромах.
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