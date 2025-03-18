В Рязанской области создают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Ход реализации проекта по созданию системы долговременного ухода обсудили на Совете при главе регионального парламентаВ региональном парламенте в понедельник, 17 марта, состоялось заседание Совета при председателе областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан, на котором обсудили ход реализации в Рязанской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (СДУ).