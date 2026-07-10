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Царьград

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Клим Калужских выжил после аварии и покорил Эльбрус

Клим Калужских выжил после аварии и покорил Эльбрус

23-летний велопутешественник Клим Калужских из Новосибирска едва избежал смерти в ДТП на Алтае. Получив серьёзные травмы, включая переломы рёбер и ключицы, он выжил благодаря аккордеону и продолжил своё путешествие, покорив Эльбрус.

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