Клим Калужских выжил после аварии и покорил Эльбрус

23-летний велопутешественник Клим Калужских из Новосибирска едва избежал смерти в ДТП на Алтае. Получив серьёзные травмы, включая переломы рёбер и ключицы, он выжил благодаря аккордеону и продолжил своё путешествие, покорив Эльбрус.
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