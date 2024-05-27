Разрушит вас изнутри: слово, которое никогда нельзя говорить самому себе

Когда психологи говорят о том, что не нужно идти наперекор своим желаниям и чувствам, многие возмущаются: мол, а кто будет все мои необходимые дела делать, если я буду потакать своим «хотелкам» и отказываться от всего, что не по сердцу? Безусловно, отказаться от некоторых обязанностей решительно невозможно, пусть они и не самые приятные.
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