Разрушит вас изнутри: слово, которое никогда нельзя говорить самому себе

Когда психологи говорят о том, что не нужно идти наперекор своим желаниям и чувствам, многие возмущаются: мол, а кто будет все мои необходимые дела делать, если я буду потакать своим «хотелкам» и отказываться от всего, что не по сердцу? Безусловно, отказаться от некоторых обязанностей решительно невозможно, пусть они и не самые приятные.