В Израиле временно закрыли пляж номер пять

Любителей зимнего омовения в средиземном море, предупредили об опасности на пляже №5 в Ришон-ле-ЦионеМинистерство здравоохранения сообщило о запрете купания на пляже №5 в Ришон-ле-Ционе из-за превышения допустимого уровня бактериального загрязнения, выявленного в ходе анализа морской воды .