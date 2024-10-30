Извините за октябрь

Когда кажется, что хуже быть не может, важно помнить старую мудрость — может. Болельщики сборной России больше двух лет с легким пренебрежением (и это мягко сказано) смотрели на соперников типа Кубы или Вьетнама, но в октябре внезапно оказалось, что национальная команда может и не играть вовсе.