Извините за октябрь

Когда кажется, что хуже быть не может, важно помнить старую мудрость — может. Болельщики сборной России больше двух лет с легким пренебрежением (и это мягко сказано) смотрели на соперников типа Кубы или Вьетнама, но в октябре внезапно оказалось, что национальная команда может и не играть вовсе.
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