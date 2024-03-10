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ВС РФ уничтожили два склада топлива и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили два склада топлива и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ в течение суток уничтожили два склада топлива, два склада боеприпасов, а также пункт управления беспилотниками 71-й егерской бригады украинской армии в районе населенного пункта Новокалиново в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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