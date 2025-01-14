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Царьград

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Заболеваемость ковидом в России: за неделю 60 регионов сообщили о росте

Заболеваемость ковидом в России: за неделю 60 регионов сообщили о росте

В России отмечен рост заболеваемости ковидом на 7,9% за неделю: увеличение госпитализаций зафиксировано в 33 субъектах, а заболеваемости - в 60 регионах.

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