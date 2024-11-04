В рамках фестиваля «Наш Пушкин. 225» представили антологию переводов работ классика на языки народов России

Мероприятие стартовало 6 июня 2024 года В рамках фестиваля «Наш Пушкин. 225» был представлен проект «Страна поэтов», который включает электронную антологию переводов произведений Александра Сергеевича Пушкина на 92 языка народов России, сообщили в пресс-службе фестиваля.