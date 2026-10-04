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Аргументы недели

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Тайное совещание в Кэмп-Дэвиде: Белый дом обсуждает новые шаги против Ирана и хуситов

Тайное совещание в Кэмп-Дэвиде: Белый дом обсуждает новые шаги против Ирана и хуситов

На встрече обсуждались дальнейшие шаги против Тегерана и хуситов. В последний раз подобная встреча состоялась в июне 2025 года — за несколько дней до того, как Израиль атаковал Иран.

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