Le Monde: у Павла Дурова не было оснований для получения паспорта Франции

Как сообщила газета Le Monde после проведенного собственного расследования, создатель социальной сети “Вконтакте” и мессенджера Telegram Павел Дуров не соответствовал обычным критериям для получения паспорта гражданина Франции.
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