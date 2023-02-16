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FT: конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих странах докладывают, что склады и даже «свалки» пусты

FT: конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих странах докладывают, что склады и даже «свалки» пусты

Украинский конфликт уже опустошил европейские арсеналы, во многих государствах докладывают о том, что склады и даже «свалки» в настоящий момент пусты.

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