«Независимость от здравого смысла»: что не так с молдавской государственностью?

Молдавия 27 августа отметила тридцать третью годовщину обретения независимости. Однако, если республика от чего-то и не зависит, так это «от здравого смысла, суверенности, демократических ценностей и терпения к иной, не провластной, точке зрения».
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