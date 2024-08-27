Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    таки у него 100 детей)) как этот цирк надоел,,,,Расследование по ...
  • Е Пронина
    может Макрон и на Путина ордер выпишет за отказ с ним сотрудничать?Брат Павла Дурова...
  • А Кудасов
    Рост случаев воровства, взяточничества, превышений полномочий и подобного (об обратном никто не заикается) говорит о ...ФСБ задержала в З...

«Независимость от здравого смысла»: что не так с молдавской государственностью?

«Независимость от здравого смысла»: что не так с молдавской государственностью?

Молдавия 27 августа отметила тридцать третью годовщину обретения независимости. Однако, если республика от чего-то и не зависит, так это «от здравого смысла, суверенности, демократических ценностей и терпения к иной, не провластной, точке зрения».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх