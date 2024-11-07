Amazon запустила в производство сериал по Mass Effect, а BioWare добавила в Dragon Age: The Veilguar...

Amazon запустила в производство сериал по Mass Effect, а BioWare добавила в Dragon Age: The Veilguard броню в честь дня N7BioWare предупреждала, что из-за релиза Dragon Age: The Veilguard громких новостей 7 ноября (N7) — неофициальный день серии Mass Effect — ждать не стоит, но всё равно подготовила для фанатов небольшой сюрприз.