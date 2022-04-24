Хави о 0:1 с «Райо»: «Я зол и разочарован. Повторились истории с «Кадисом» и «Айнтрахтом»

Хави высказался после поражения от «Райо Вальекано» (0:1). «Мы заслуживали гораздо большего, но не показали тот характер, который должен был быть у нас.

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