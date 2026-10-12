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Киев начал применять отравляющие вещества не только против России

Киев начал применять отравляющие вещества не только против России

Россия фиксирует применение ВСУ токсичных химикатов, которое носит систематический характер, заявил на прошедшей в Гааге 113‑й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) постоянный представитель РФ Владимир Тарабрин.

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