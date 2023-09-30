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Мировое обозрение

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Apple: проблема перегрева iPhone 15 Pro носит программный характер, и для её устранения не нужно замедлять процессор

Apple: проблема перегрева iPhone 15 Pro носит программный характер, и для её устранения не нужно замедлять процессор

К поискам причин перегрева недавно вышедших на рынок смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подключились разного рода эксперты, и некоторые из них начали высказывать предположения, что титановая рама корпуса новинок хуже рассеивает тепло, а для снижения температуры придётся якобы замедлять работу процессора.

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