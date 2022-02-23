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Полупроводниковая отрасль замерла, наблюдая события на Украине — DigiTimes

Полупроводниковая отрасль замерла, наблюдая события на Украине — DigiTimes

Напряженность на Украине и санкции Запада против России могут существенно повлиять на мировые цепочки поставок сырья для полупроводниковой отрасли, 23 февраля сообщает тайваньское издание об информационных технологиях и электронике DigiTimes.

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