‼️🇷🇺🇺🇦Нанесены комбинированные удары по объектам промышленности врага в Чернигове ▪️Местная ОВА сообщается, что поражены несколько предприятий.
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‼️🇷🇺🇺🇦Нанесены комбинированные удары по объектам промышленности врага в Чернигове ▪️Местная ОВА сообщается, что поражены несколько предприятий.
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