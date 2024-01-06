БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Республика Казахстан: имитация государственности?

Республика Казахстан: имитация государственности?

Когда-то, после распада СССР, когда в уже бывших братских республиках начался «подъём национального самосознания», а мои немецкие родственники в поисках лучшей жизни покидали Северный Казахстан, я услышал от них один невесёлый анекдот: «Уезжает, точнее, практически бежит русский из Казахстана в Россию, забирая с собой лишь свою семью и скромный скарб.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Россия! Помоги сначала себе!
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7 час.
ЕС
Евгений Саваровский
И так везде в азиатских республиках. Русских гнали, все развалили а сейчас бегут в Россию. Никакой помощи не давать, пусть сами все восстанавливают и живут в свое удовольствие.
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4 час.

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