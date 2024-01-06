Республика Казахстан: имитация государственности?

Когда-то, после распада СССР, когда в уже бывших братских республиках начался «подъём национального самосознания», а мои немецкие родственники в поисках лучшей жизни покидали Северный Казахстан, я услышал от них один невесёлый анекдот: «Уезжает, точнее, практически бежит русский из Казахстана в Россию, забирая с собой лишь свою семью и скромный скарб.