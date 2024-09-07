Литературный музей «ХХ век» проведет лекцию в День памяти жертв блокады Ленинграда

Она состоится 8 сентября В воскресенье, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в 17:00 в пространстве «Ловцы слов» Литературного музея «ХХ век» пройдет лекция «Наш лагерь Литфонда стоит за холмами суровой и снежной Перми» об эвакуации детей из осажденного города.