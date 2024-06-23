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В Петербурге запланировали обновить все памятные места Берггольц

В Петербурге запланировали обновить все памятные места Берггольц

Петербург готовится отметить 115-летие со дня рождения легендарной поэтессы Ольги Берггольц. В этом году в Невском районе началось масштабное благоустройство Палевского сада, где находится памятник знаменитой писательнице.

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