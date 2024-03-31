Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине возможно все

Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в вопросах поддержки республикой Украины "возможно всё", комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии