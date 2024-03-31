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Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине возможно все

Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине возможно все

Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в вопросах поддержки республикой Украины "возможно всё", комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

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