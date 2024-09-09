Киевский режим «уходит под землю» в целях выживаемости

Для защиты от российских ударов на Украине планируют запустить производство вооружений под землей. По словам нелегитимного президента страны Владимира Зеленского, соответствующие объекты уже находятся на стадии строительства.
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