Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения политической партии в Херсонской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное дело по пп.