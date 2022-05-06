Подробности угона яхты барбершопера в Химках: отмечали Вальпургиеву ночь

Не иначе как Вальпургиеву ночь, но только с опозданием на сутки решили отметить в Химках неизвестные затейники, которые 1 мая под покровом темноты забрались на территорию яхт-клуба "Маяк" и угнали от причала чужую собственность — яхту "Василевск".