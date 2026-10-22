В 2026 году в России зафиксировали два случая гибели детей после контакта с вейпами, ещё 12 человек попали в больницы с тяжёлыми поражениями.
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