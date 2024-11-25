Консультант советует заранее установить чёткий лимит на траты к Новому году

Определение комфортной суммы для расходов на подарки является важной составляющей эффективного финансового планирования, особенно в праздничные периоды, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.
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