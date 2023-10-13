Иркутская область и Ошская область Киргизии подписали протокол о намерениях сотрудничества

ИРКУТСК, 13 октября, ФедералПресс. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым в эти дни работает в Киргизии, где открылась X Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Промышленная кооперация России и Киргизии».