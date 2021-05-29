Пушков призвал Минэнерго США взять назад слова «о грязном газе РФ»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вновь прокомментировал заявление министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вновь прокомментировал заявление министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.
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