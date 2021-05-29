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Пушков призвал Минэнерго США взять назад слова «о грязном газе РФ»

Пушков призвал Минэнерго США взять назад слова «о грязном газе РФ»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вновь прокомментировал заявление министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

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Владимир Моргунов
СОБАКА ЛАЕТ-ВЕТЕР НОСИТ. НАЗАД ОН ИХ ВОЗЬМЕТ ИЛИ ЗАСУНЕТ В ЗАД. КОГДА АМЕРЫ БЫЛИ ЧИСТЫ В ДЕЛАХ И ПОМЫСЛАХ ?ПРОХИНДЕИ ЕЩЕ ТЕ ШУЛЕРА ПРОФИ...

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