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Смолянку, лишенную родительских прав, арестовали за долг по алиментам

Смолянку, лишенную родительских прав, арестовали за долг по алиментам

Она проведет за решеткой 10 суток из-за нежелания содержать свою дочь. 35-летняя жительница Смоленской области была лишена родительских прав, но это не освободило ее от обязанности выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

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