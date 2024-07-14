Нефть прервала рост в течение месяца по итогам недели

Цены на нефть упали в пятницу, прервав четырехнедельную победную серию. В результате ралли теперь выглядит как боковик, демонстрирующий осознание спекулянтами того факта, что нынешний уровень стоимости барреля охлаждает мировую экономику.
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