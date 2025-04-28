Запуск «российского Хаббл» вновь переносится — с 2029 на 2031 год. А изначально «Спектр-УФ» планировали запустить ещё конце 1990-х годов

Запуск отечественного космического телескопа «Спектр-УФ», который будет сканировать Вселенную в ультрафиолетовом диапазоне, вновь откладывается: его планировали запустить в 2025 году, потом — в 2028, 2029… И вот новый срок запуска — 2031 год.