Финансовый гороскоп на сентябрь

Сентябрь 2026 года не обещает внезапного богатства, но даёт шанс перестроить финансовую систему. Практикующий психолог, писатель, астролог-аналитик и автор методик трансформации Алиса Лисовая поделилась прогнозом для всех знаков зодиака.
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