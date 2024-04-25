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Петербургский дневник

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В Пушкине летом начнется строительство индустриального парка за 15 млрд рублей

Общая площадь комплекса - 60 тыс. «квадратов» Девелопер «Факт.Пром», который входит в ГК «Факт», летом 2024 года начнет строительство индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило издание «Ведомости».

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