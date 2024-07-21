В Российских больницах еще остаются пострадавшие от вспышки ботулизма

На стационарном лечении в России остаются одиннадцать человек с ботулизмом, сообщили в Минздраве РФ. «8 из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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