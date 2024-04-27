Появилось видео задержания гендиректора фирмы за мошенничество в Перевозе

Генеральный директор коммерческой организации оказался под следствием в округе Перевозский. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, установлено, что он получил субсидирование из областного бюджета в размере 50 млн рублей для возмещения затрат при проведении работ на сельскохозяйственных землях, но фактически они не проводились.
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