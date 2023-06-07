БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАЗЫВАЕМ ПОИМЁННО: "ПАРТИЯ ПОЗОРНОГО МИРА" И "ЯСТРЕБЫ РУССКОЙ ПОБЕДЫ"

НАЗЫВАЕМ ПОИМЁННО: "ПАРТИЯ ПОЗОРНОГО МИРА" И "ЯСТРЕБЫ РУССКОЙ ПОБЕДЫ"

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Кто хочет поражения России? Кому виллы на Лазурном Берегу и вложения в западных банках дороже Родины? Как возможно их сохранение во власти и в верхушке бизнеса России? Царьград начинает проект выведения пораженцев на чистую воду.

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