НАЗЫВАЕМ ПОИМЁННО: "ПАРТИЯ ПОЗОРНОГО МИРА" И "ЯСТРЕБЫ РУССКОЙ ПОБЕДЫ"

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Кто хочет поражения России? Кому виллы на Лазурном Берегу и вложения в западных банках дороже Родины? Как возможно их сохранение во власти и в верхушке бизнеса России? Царьград начинает проект выведения пораженцев на чистую воду.