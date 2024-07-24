Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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  • Александр Котов
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  • Галина 123
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5 мифов, из-за которых мы не можем формировать полезные привычки

5 мифов, из-за которых мы не можем формировать полезные привычки

Хватит ругать себя за нехватку дисциплины и пропущенные дни. Чтобы измениться к лучшему — сбросить вес, начать заниматься спортом или самообразованием — важно сформировать новые полезные привычки или избавиться от старых и вредных.

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