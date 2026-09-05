Встреча президента с лидерами ЕР завершилась одобрением инициатив по трем направлениям: семьи, молодежь, безопасность

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Президент Владимир Путин на встрече с лидерами списка «Единой России» одобрил инициативы по поддержке многодетных семей, патриотическому воспитанию молодежи и трудоустройству ветеранов СВО.
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