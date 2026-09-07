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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Сражения с Пиастри и Хэмилтоном на последнем круге получились классными, было приятно одержать вверх»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Италии , рассказав о том, что ему понравилась гонка, хотя при этом признал, что болиду не хватает скорости для борьбы за самые высокие места.

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