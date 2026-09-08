В санатории пермского олигарха сняли сериал про маньяка

В пермском элитном санатории «Демидково», который контролируется структурами миллиардера из списка Forbes Андрея Кузяева, завершили снимать часть эпизодов многосерийного фильма.
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