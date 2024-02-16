На Южно-Донецком направлении артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили легкобронированную технику, пехоту и укрепленные опорные пункты ВСУ

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
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