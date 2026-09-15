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Царьград

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Врачи во Владимире извлекли из кишечника мужчины 1,5-метровую трубу

Врачи во Владимире извлекли из кишечника мужчины 1,5-метровую трубу

Врачи Областного центра экстренной медицинской помощи Владимира спасли 45-летнего мужчину, в кишечнике которого находился полутораметровый металлический предмет.

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