Как британский скульптор оживляет городской пейзаж сползающими домами

Алекс Чиннек – незаурядный британский скульптор нащупал ту грань, которая позволяет найти точки соприкосновения между искусством, архитектурой, театром, иллюзионом и инженерией, создавая сюрреалистичные инсталляции, оживляющие городской пейзаж.