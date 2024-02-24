Сивков: костяк контрнаступления ВСУ составляли военные, подготовленные НАТО

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков представил анализ состава Вооруженных сил Украины, который противостоял российским вооруженным силам во время контрнаступления летом прошлого года.
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