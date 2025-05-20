Мутноватое в пластике: почему домашнее вино на курортах представляет опасность

В Роскачестве предупредили об опасности покупки с рук «домашних вин». Сейчас такая торговля встречается всё реже, по причине того что на продажу вина нужна розничная лицензия, а на сам продукт требуется сертификат соответствия Роспотребнадзора.
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