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Поляки начнут тянуть дорогу к Калининграду – для переброски войск на случай войны с Россией

Поляки начнут тянуть дорогу к Калининграду – для переброски войск на случай войны с Россией

Британская The Financial Times со ссылкой на заявление заместителя министра миграции Польши Мацея Душчика пишет, что в ближайшее время в Польше начнется строительство новой дороги, которая приведет к российскому городу Калининграду.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Да пускай строят, легче будет в Европу ехать
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