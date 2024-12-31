Поляки начнут тянуть дорогу к Калининграду – для переброски войск на случай войны с Россией

Британская The Financial Times со ссылкой на заявление заместителя министра миграции Польши Мацея Душчика пишет, что в ближайшее время в Польше начнется строительство новой дороги, которая приведет к российскому городу Калининграду.
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